Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию вопреки запрету на выезд

Участница Pussy Riot смогла улететь на гастроли в Великобританию, несмотря на то, что ранее ее задержали в Домодедово и запретили покидать страну.

Мария Алехина вылетела в Эдинбург, однако как она это сделала — пока неизвестно. Об этом 9 августа сообщила «Открытая Россия» и официальный твиттер Pussy Riot.

«Несмотря на официальный запрет покидать Россию, Маша Алехина нашла способ убежать, и сейчас она летит в Эдинбург!» – говорится в заявлении. При этом подчеркивается, что все запланированные выступления состоятся.

Напомним, что 8 августа участница Pussy Riot не смогла вылететь из Москвы, так как ее задержали в аэропорту. Сама актвистка заявляла, что причиной могла стать проведенная накануне акция против пыток около здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Однако позже выяснилось, что у Алехиной есть непогашенный штраф в 400 тыс. рублей за неисполнение исправительных работ, назначенных судом.