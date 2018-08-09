СМИ: В Москве задержан криминальный авторитет Самосвал - фигурант дела «русской мафии» в Италии

Сотрудники ФСБ по подозрению в вымогательстве и мошенничестве поймали семь человек, один из которых в 90-х проходил по делу «русской мафии» в Италии.

В столице задержали 67-летнего криминального авторитета Юрия Есина и еще шесть человек по подозрению в совершении целого ряда правонарушений по статьям за мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия. Обыски и задержания проходят с утра 9 августа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на МВД и ГСУ СКР по Москве.

Это не первое задержание для Есина, известного как Самосвал. Так, в 2010 году в Москве была накрыта сходка воров в законе и криминальных авторитетов, среди 24 задержанных оказался и Есин. Еще раньше, в 1997 году, он попался в руки итальянской полиции в ходе спецоперации против «русской мафии», которую власти республики обвиняли в отмывании миллионов долларов через инвестиции.