Выходные в Финляндии 11-12 августа: Flow, муми-фестиваль и День Лаппеенранты

В эти выходные в Хельсинки меломанов ждет музыкальный фестиваль Flow, а поклонники старинной музыки могут отправиться в Вантаа, Турку или Лахти. В Тампере отметят день рождения Туве Янссон семейной программой с муми-троллями, а в Лаппеенранте будут масштабно праздновать день города.

Flow Festival / Jussi Hellsten

В субботу в Финляндии будет от +20 до +23 градусов Цельсия, временами облачно. В воскресенье похолодает на пару градусов, в южных регионах возможны дожди.

В Хельсинки в этот уик-энд пройдёт один из самых популярных опен-эйров Европы Flow. На территории бывшей электростанции Сувилахти разместятся несколько сцен, на которых выступят представители инди-рока, хип-хопа, техно и джаза со всего мира. Билеты стоят от 99 евро. В субботу хэдлайнерами фестиваля музыки, визуальных искусств и гастрономии станут британские рокеры Arctic Monkeys и французская актриса и певица Шарлотта Генсбур, а в воскресенье – американский рэпер, лауреат Пулитцеровской премии Кендрик Ламар.

До 12 августа в музее современного искусства ЭММА можно успеть увидеть выставку Mirrors of the Mind известной немецко-швейцарской художницы Мерет Оппенгейм. Ретроспектива этой представительницы сюрреализма включает около 200 произведений: рисунки, живопись, коллажи, фотографии, бижутерию и одежду.

В субботу состоится крупнейшая в Европе регата деревянных парусных судов Viaporin Tuoppi.Состязание начнется у берегов крепости Суоменлинна в 9 утра. Напитки, еда и музыка будут развлекать зрителей в бухте Варвилахти.

В Вантаа завершается фестиваль барочной музыки BRQ Vantaa Festival. В субботу в церкви святого Лаури будет звучать музыка Вивальди, а в воскресенье – произведения французских композиторов. Билеты стоят около 30 евро.

9 августа исполнилось 104 года со дня рождения Туве Янссон. В честь этого в субботу в Тампере устроят масштабный праздник. Все желающие смогут послушать лекции о мире муми-троллей, узнать, как появились волшебные персонажи, где находится Муми-Дол и почему единственный в мире музей муми-троллей открылся именно в Тампере. А сам музей в этот день будет работать с 14 до 21 часа. В музейном парке Сорсапуйсто устроят бесплатную программу на английском языке. Гостей ждет живая музыка, встречи со сказочными персонажами, летние развлечения на свежем воздухе, угощения и мультфильмы.

Также в Тампере в эти дни проходит старейший и крупнейший театральный фестиваль в Северной Европе. В субботу и воскресенье зрители смогут погрузиться в атмосферу Парижа 1930-х годов благодаря цирковым артистам, танцорам и музыкантам из Венгрии в постановке Paris de Nuit. Также в субботу кроты будут играть рок-н-ролл в сюрреалистическом спектакле французского режиссера Филипп Куэсна «Ночь кротов».

В Турку 11 и 12 августа пройдет соревнование по триатлону Challenge Turku, которое является частью серии международных мероприятий Challenge Family, которые организуются в необычных местах по всему миру. Состязаться будут участники разных возрастов и уровней подготовки.

Также в Турку в разгаре старейший в Финляндии музыкальный фестиваль. 11 и 12 августа в программе заявлены и дневные, и вечерние концерты классической музыки. В воскресенье в 10:00 в кафедральном соборе начнется праздничная месса, вход свободный.

Органную музыку можно услышать в субботу и в воскресенье на фестивале в Лахти. В воскресенье в церкви Святой Троицы в 10:00 пройдет бесплатный концерт.

В субботу в Лахти устроят городской фестиваль Lahti Block Party. С 15 до 22 часов на разных площадках пройдут цирковые, музыкальные и танцевальные выступления, а подкрепить силы можно будет в палатках с разнообразной едой.

В Лаппеенранте в этот уик-энд будут отмечать день города: в 2018 году ему исполняется 369 лет. Для праздничных мероприятий будет задействована вся территория крепости, где пройдут выставки, мастер-классы, представления и костюмированные экскурсии.

В пятницу в культурно-досуговом центре Kehruuhuone состоится платный праздничный концерт. А до этого будет представлен хозяин крепости, и с приветственным словом выступит мэр города Киммо Ярва. В субботу Семейный день в крепости начнется в 10 утра, в музеи можно будет попасть бесплатно. Воскресенье станет Историческим днем, программа также стартует в 10 утра. В парке Pusupuisto с 14 до 15 пройдет концерт духовой музыки, а с 18 до 19 в Летнем театре в Крепости устроят вечер народных танцев. Вход на мероприятия свободный.

11 августа с 10 до 15 часов открыта для посещений ратуша Лаппеенраты, старейшая деревянная ратуша в Финляндии. С 12 до 13 там играют живую музыку. Билет стоит 5 евро для взрослых и 3 евро – для детей.

На площади Кауппатори в субботу разместятся американские ретромашины. Попасть на выставку можно с 16 часов, а в 18:30 начнется парад автомобилей.

В Котке будут праздновать день авиации. На аэродроме Кюми можно будет познакомиться как с новыми самолетами, так и раритетами. Также желающие смогут полетать на вертолете Rotorway, моторном самолете Kotkan IK и планере Karhulan IK. Поездка обойдется в 50-60 евро с человека. В музее авиации можно увидеть коллекцию истребителей и самолетов времен Второй мировой войны.

Хорошего отдыха!