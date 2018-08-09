Капитал начал уходить из России в двойном объеме

Центральный банк отчитался об оттоке капитала из страны. Несмотря на обещания министра финансов Антона Силуанова сохранить стабильность, деньги покидают Россию подобно набирающему скорость локомотиву.

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – июле 2018 года, по оценке Банка России, увеличился с 8,7 млрд долларов в 2017-м до 21,5 млрд долларов в 2018 году, пишут 9 августа banki.ru.

«Сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением обязательств банков перед нерезидентами», – кратко описали проблему в ЦБ.

Ранее регулятор сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе – июне 2018 года составил 17,3 млрд долларов. То есть только в июле мог быть чистый отток капитала в размере около 4,2 млрд долларов.