Футболист Смолов лишён прав после ДТП с BMW за 9 млн рублей

Кадр из видео в YouTube

Октябрьский районный суд Краснодара на один год лишил водительских прав нападающего сборной России по футболу Фёдора Смолова. Он признан виновным по статье 12.27 КоАП РФ – оставление места ДТП. Смягчающим обстоятельством стало признание Смоловым вины. Об этом сообщает 9 августа «Газета.Ru».

Смолов на заседании суда не присутствовал, был его представитель.

Напомним, в ночь на 1 августа в Краснодаре Смолов на эксклюзивной BMW M5 First Edition, не справившись с управлением, влетел в дорожное ограждение. Никто не пострадал, самого Смолова очень быстро увёз с места аварии его знакомый (на следующий день он принимал участие в тренировке теперь уже своего бывшего клуба «Краснодар»).

В отношении футболиста были составлены административные материалы по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Ущерб за повреждение городских ограждений – 58 тысяч рублей – он уже возместил.

Видео: Кубань 24/YouTube

«После аварии никаких санкций по отношению к Смолову мы применять не будем. Аварий бывает много на дорогах. Попадет в нее любой другой, никто не обратит внимание, а тут человек публичный. Многие за рулем ездят, и каждый может попасть в ДТП. Нужно отметить, что на игру футболиста и его подготовку ко встрече с «Уралом» это никак не повлияло. Он ходил на все тренировки, работал в полном объеме. И в матче с уральской командой бегал, старался», – высказался после ДТП старший тренер «Краснодара» Олег Фоменко.

По мнению отца футболиста, причиной аварии стала неудача на чемпионате, в частности проваленное пенальти.

«Конечно, он под впечатлением от произошедшего. Переживает сильно. Это не первая причина для переживания у него за последние два-три месяца. Бывает такое, такая полоса. Федор не справился с давлением на чемпионате мира, и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка», — сказал Михаил Смолов в интервью Пятому каналу.

Отметим, буквально несколько часов назад московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с Федором Смоловым.