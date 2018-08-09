Центризбирком собирается одобрить еще две заявки на референдум по пенсионной реформе

Еще две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста поступили в Центризбирком. Об этом 9 августа сообщает РБК.

По данным издания, ЦИК собирается одобрить обе заявки на заседании 10 августа. Одна из них поступила из Нижегородской области, вторая — из Вологодской. Отметим, если комиссия утвердит обе заявки, то в России будет уже 5 инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе.

Напомним, 8 августа ЦИК одобрил три заявки от инициативных групп, которые готовят плебисцит по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подавали КПРФ (от Алтайского края), «Справедливая Россия» (от Москвы) и двое физических лиц из Подмосковья — Семенова и Широбокова.

9 августа Мособлизбирком уже зарегистрировал инициативную группу в составе более 100 человек, которые и собираются проводить референдум.