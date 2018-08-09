Центризбирком собирается одобрить еще две заявки на референдум по пенсионной реформе
Еще две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста поступили в Центризбирком. Об этом 9 августа сообщает РБК.
По данным издания, ЦИК собирается одобрить обе заявки на заседании 10 августа. Одна из них поступила из Нижегородской области, вторая — из Вологодской. Отметим, если комиссия утвердит обе заявки, то в России будет уже 5 инициативных групп по проведению референдума по пенсионной реформе.
Напомним, 8 августа ЦИК одобрил три заявки от инициативных групп, которые готовят плебисцит по вопросу повышения пенсионного возраста. Заявки подавали КПРФ (от Алтайского края), «Справедливая Россия» (от Москвы) и двое физических лиц из Подмосковья — Семенова и Широбокова.
9 августа Мособлизбирком уже зарегистрировал инициативную группу в составе более 100 человек, которые и собираются проводить референдум.
Справка:
В июне российское правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Минэкономразвития считает, что такой шаг даст стране дополнительно 1,8 млн человек трудоспособного населения к 2024 году, а российский ВВП вырастет на 1,3 процента в течение следующих шести лет. Граждане России, согласно разным опросам, не поддерживают нововведение. Так, «Левада-центр» указывает, что 71% россиян хотели бы отмены пенсионной реформы, а 37% готовы против нее протестовать. Это сказалось на рейтингах власти, которые упали на фоне новостей о грядущей реформе. В начале августа стало известно о намерении провести референдум по этому вопросу.