В инфекционной больнице имени Боткина найден «могильник» эпидемиологически опасных отходов

На территории клинической больницы имени Боткина хранятся медицинские отходы чрезвычайной эпидемиологической опасности. Доступ к сотням пакетов с биоматериалами инфицированных больных и шприцами свободен.

Как передает 9 августа корреспондент «Фонтанки», хранилище медотходов находится в седьмом корпусе больницы и никем не охраняется. Сотрудники учреждения указали дорогу к нему, уточнив, что на служебном сленге здание уместнее называть «могильником».

В пакетах желтого цвета, по предусмотренной СанПиН классификации, хранятся эпидемиологически опасные медотходы класса «Б» – инфицированные материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, органы, ткани.

Красные пакеты предназначены для класса «В», к которому относятся чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Это материалы, контактировавшие с инфекционными больными, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1 – 2-й групп патогенности, а также отходы, содержащие возбудителей туберкулеза.

9 августа «могильник» частично освободили. В автомобиль «Газель» компании «Везет.ру», которая занимается обычными грузоперевозками, поместили пятнадцать контейнеров с желтыми и красными пакетами вперемешку, что запрещено законодательством. Лечебные учреждения обязаны проводить обеззараживание «красных» отходов перед тем, как они покинут территорию.

У Боткинской больницы контракт на вывоз медотходов заключен с компанией «Медсервис». В офисе подрядчика «Фонтанке» сообщили, что с 1 апреля 2018 года транспортировка не производится, по контракту ведется претензионная работа: «Сегодня мы точно ничего не вывозили».

На контейнерах, погруженных в «Газель», указано название другой компании – «ИСТ Сервис». Водитель подтвердил, что отходы он повезет на ее площадку, расположенную в Шкиперском протоке.

Коммерческий директор «ИСТ Сервис» Иван Куликов заверил «Фонтанку», что его сотрудники в Боткинской не работали, а фирменными контейнерами могли воспользоваться конкуренты.

«К нам «Газель» не приезжала», – добавил он и уточнил, что недавно Боткинская больница обращалась в компанию с просьбой выслать коммерческое предложение. Накануне учреждение опубликовало на сайте госзакупок извещение о закупке у единственного поставщика услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию и размещению медицинских отходов класса «Б» и «В» с территории больницы. Договор еще не подписан.

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев находится в отпуске. Заместитель главврача Иван Федуняк на звонки «Фонтанки» не ответил и на оставленный номер телефона не перезвонил.