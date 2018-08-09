18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 66.29р
76.83р
18:06 09.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
09.08.2018 17:23
Печать

В инфекционной больнице имени Боткина найден «могильник» эпидемиологически опасных отходов

На территории клинической больницы имени Боткина хранятся медицинские отходы чрезвычайной эпидемиологической опасности. Доступ к сотням пакетов с биоматериалами инфицированных больных и шприцами свободен.

Как передает 9 августа корреспондент «Фонтанки», хранилище медотходов находится в седьмом корпусе больницы и никем не охраняется. Сотрудники учреждения указали дорогу к нему, уточнив, что на служебном сленге здание уместнее называть «могильником».

В пакетах желтого цвета, по предусмотренной СанПиН классификации, хранятся эпидемиологически опасные медотходы класса «Б» – инфицированные материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, органы, ткани. 

Александр Ермаков

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Красные пакеты предназначены для класса «В», к которому относятся чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Это материалы, контактировавшие с инфекционными больными, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами 1 – 2-й групп патогенности, а также отходы, содержащие возбудителей туберкулеза.

Автор: Алексанлр Ермаков/"Фонтанка.ру"

9 августа «могильник» частично освободили. В автомобиль «Газель» компании «Везет.ру», которая занимается обычными грузоперевозками, поместили пятнадцать контейнеров с желтыми и красными пакетами вперемешку, что запрещено законодательством. Лечебные учреждения обязаны проводить обеззараживание «красных» отходов перед тем, как они покинут территорию.

Не функционирующая установка обеззараживания медотходов Tettnauer, закупленная для Боткинской больницы
Не функционирующая установка обеззараживания медотходов Tettnauer, закупленная для Боткинской больницы
"Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

У Боткинской больницы контракт на вывоз медотходов заключен с компанией «Медсервис». В офисе подрядчика «Фонтанке» сообщили, что с 1 апреля 2018 года транспортировка не производится, по контракту ведется претензионная работа: «Сегодня мы точно ничего не вывозили».

На контейнерах, погруженных в «Газель», указано название другой компании – «ИСТ Сервис». Водитель подтвердил, что отходы он повезет на ее площадку, расположенную в Шкиперском протоке.

Коммерческий директор «ИСТ Сервис» Иван Куликов заверил «Фонтанку», что его сотрудники в Боткинской не работали, а фирменными контейнерами могли воспользоваться конкуренты.

«К нам «Газель» не приезжала», – добавил он и уточнил, что недавно Боткинская больница обращалась в компанию с просьбой выслать коммерческое предложение. Накануне учреждение опубликовало на сайте госзакупок извещение о закупке у единственного поставщика услуг по сбору, вывозу, обезвреживанию и размещению медицинских отходов класса «Б» и «В» с территории больницы. Договор еще не подписан.

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев находится в отпуске. Заместитель главврача Иван Федуняк на звонки «Фонтанки» не ответил и на оставленный номер телефона не перезвонил.


© Фонтанка.Ру
Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.

Новости компаний
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта