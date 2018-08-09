«Тихий омут» Поклонногорской напомнил о себе монохромной аварией

Тихий перекрёсток Поклонногорской, Афонской и Вербной улиц вновь напомнил о себе аварией. 9 августа там столкнулись два тёмно-синих автомобиля.

«Удар был сильный, в одной из машин сработали подушки безопасности. К счастью, все живы», – сообщает очевидец в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».

Это ДТП хоть и мелкое, но демонстрирует опасную закономерность. Поклонногорский путепровод открыли 29 декабря 2017 года, и уже 30 декабря на перекрёстке, то есть на съезде с путепровода, случилась авария. Затем за месяц там было как минимум шесть ДТП (например, с «Майбахом» – «оком государевым» и триплет 19 февраля), и они продолжаются.