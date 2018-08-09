Дело экс-главбуха Красносельского УМВД дошло до суда почти с вдвое возросшим ущербом. Чиновница увела из кассы полиции 43 миллиона

Следствие по делу о мошенническом хищении денег управления МВД по Красносельскому району Петербурга завершилось и передано в суд. Бухгалтер Светлана Бузукина успела вложить деньги полицейских в строящуюся квартиру и Infiniti.

Дело зарегистрировано в Кировском районном суде 9 августа. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к финальной стадии в материалах дела сумма ущерба выросла почти вдвое — когда в январе этого года Бузукину отпустили из-под стражи, ей вменяли нецелевое расходование и мошенничество в общей сложности на 27 миллионов рублей. Ревизия в управлении показала, что в действительности с 2013 по 2017 год бухгалтеру удалось подписать документы на вывод с корпоративной банковской карты УМВД 43 с лишним миллионов рублей. Часть денег, по версии следствия, она вложила в недвижимость, став дольщиком в новостройке. Еще на полтора миллиона Бузукина, как сказано в материалах дела, позволила себе немного роскоши - Infiniti Q50.

Обвиняемая вначале отказывалась разглашать фамилии сообщников и первые месяцы после задержания в октябре 2017 года провела в СИЗО. Позже она признала свою вину.