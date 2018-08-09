Обыски в московском офисе «Открытой России» связаны с делом «ЮКОСа». У активистов изъяли газеты и футболки

Сотрудники Следственного комитета пришли в московский офис движения «Открытая Россия» в связи с «большим делом «ЮКОСа». Оперативники изъяли коробки со старыми предвыборными газетами и футболками. Об этом «Фонтанке» 9 августа рассказала координатор движения Полина Немировская.

В «Открытой России» уже неоднократно проводились обыски по «делу ЮКОСа», по которому был осужден экс-глава нефтяной компании и основатель движения Михаил Ходорковский.

Ранее стало известно, что в офис «Открытой России» днем 9 августа пришёл следователь в компании с людьми с автоматами.