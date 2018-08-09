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Обыски в московском офисе «Открытой России» связаны с делом «ЮКОСа». У активистов изъяли газеты и футболки

Сотрудники Следственного комитета пришли в московский офис движения «Открытая Россия» в связи с «большим делом «ЮКОСа». Оперативники изъяли коробки со старыми предвыборными газетами и футболками. Об этом «Фонтанке» 9 августа рассказала координатор движения Полина Немировская.

В «Открытой России» уже неоднократно проводились обыски по «делу ЮКОСа», по которому был осужден экс-глава нефтяной компании и основатель движения Михаил Ходорковский.

Ранее стало известно, что в офис «Открытой России» днем 9 августа пришёл следователь в компании с людьми с автоматами.

Справка:

Напомним, дело ЮКОСа началось с обвинений владельцев нефтяной компании в налоговых махинациях. В 2003 году задержали Михаила Ходорковского, председателя правления ЮКОСа, и Платона Лебедева, главу МФО МЕНАТЕП. Через два года каждый из них получил по девять лет колонии, но позже срок снизили до восьми лет. В 2010 году осужденных приговорили еще к 14 годам колонии уже по второму делу ЮКОСа - о хищении акций дочерних компаний, добытой нефти на 890 миллиардов рублей и частичной легализации этих средств. Позже приговор снова сократили на год, а в 2013 году президент Владимир Путин помиловал Ходорковского. С «ЮКОСа» взыскали 99 миллиардов рублей.

7 декабря 2015 года стало известно, что Следственным комитетом РФ против Ходорковского выдвинуто официальное обвинение по уголовному делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году. Также Генпрокуратура РФ усмотрела в высказываниях Ходорковского признаки экстремизма. 11 февраля 2016 года экс-главу ЮКОСа объявили в международный розыск.

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