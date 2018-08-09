«США продолжают демонизировать Россию». В МИД РФ пообещали ответить на американские санкции

Россия уже готовит ответные меры на новые санкции США. Как пишет Russia Today, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что новые ограничение связаны с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом, по словам Захаровой, англичане до сих пор не предоставили никаких доказательство того, что к химатаке была причастна Россия.

«Даже в отсутствие каких-либо свидетельств на этот счёт, американская администрация, в том числе прикрываясь союзнической солидарностью, сочла необходимым ввести новые одиозные санкции. Стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России», – заявила официальный представитель российского МИДа.

И уточнила, что Москва уже прорабатывает ответные меры на такое решение Вашингтона.