«США продолжают демонизировать Россию». В МИД РФ пообещали ответить на американские санкции
Россия уже готовит ответные меры на новые санкции США. Как пишет Russia Today, об этом 9 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что новые ограничение связаны с делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом, по словам Захаровой, англичане до сих пор не предоставили никаких доказательство того, что к химатаке была причастна Россия.
«Даже в отсутствие каких-либо свидетельств на этот счёт, американская администрация, в том числе прикрываясь союзнической солидарностью, сочла необходимым ввести новые одиозные санкции. Стремятся всеми правдами и неправдами удержать на плаву эту выгодную для них антироссийскую тему в качестве инструмента для продолжения демонизации России», – заявила официальный представитель российского МИДа.
И уточнила, что Москва уже прорабатывает ответные меры на такое решение Вашингтона.
Справка:
Напомним, о новом пакете санкций США против России стало известно накануне, 8 августа. 9 августа падает стоимость рубля, а также акции крупных компаний — например, «Аэрофлота». За всеми подробностями падения российских рынков следите в трансляции «Фонтанки».