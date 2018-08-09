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Бизнес
09.08.2018 16:14
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Госдеп отрицает прямые санкции против «Аэрофлота», но обещает косвенные ограничения

Вашингтон не введет прямые санкции против российских компаний, включая  «Аэрофлот». Но косвенных ограничений крупнейшие предприятия РФ могут не избежать. 

Об этом 9 августа сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного источника из Госдепа. По его словам, «Аэрофлоту» и другим крупным компаниям России не стоит опасаться прямых американских санкций. Но в то же время ограничения могут затронуть тот же «Аэрофлот», если перевозчик захочет импортировать продукцию, попавшую под ограничения. В Госдепе хотят запретить поставки в РФ электроники, лазеров, сенсоров и технологии в области нефти и газа. При этом само внешнеполитическое ведомство не может предсказать точный эффект от подобных мер. 

Напомним, США объявили о новом пакете антироссийских санкций 8 августа. Отдельно конгресс страны упомянул крупнейшего авиаперевозчика страны: ему якобы запретят полеты в Соединенные Штаты. В результате на фоне подобных новостей акции «Аэрофлота» утром 9 августа подешевели на 11%. 

 

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