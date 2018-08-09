Глава молодежной коллегии Петербурга собирается в Совет Федерации

Глава молодежной коллегии при губернаторе Петербурга Артем Шейкин претендует на пост сенатора Совета Федерации. В качестве кандидата на эту должность его указал врио губернатора Амурской области Василий Орлов. Ранее Шейкин становился героем расследования «Фонтанки».

В конце июля в Приамурье на досрочных выборах губернатора муниципальный фильтр прошли 4 кандидата. Среди них – действующий глава региона. Помимо Шейкина, в числе потенциальных сенаторов он указал члена Высшего совета ЛДПР Ивана Абрамова и члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Суворова.

Артём Шейкин работает советником Георгия Полтавченко с 2017 года. До этого, с 2010-го по 2015-й, он также был советником, но не в Смольном, а в Управлении делами президента по Санкт-Петербургу. Шейкин входил в общественный совет городского комитета по строительству.

Сам Шейкин объяснил «Фонтанке», что родился и провел школьные годы в Белогорске Амурской области. Учился в Благовещенске и по окончании вуза какое-то время работал в регионе.

«Амур – прекрасное место, это моя Родина. Он славится красотой своей природы, но, поверьте мне, это далеко не единственное. Амурчане – очень активные и талантливые люди, я хорошо помню это по первой работе. Жаль, что большинство молодежи по окончании школы покидает область, предпочитая получать высшее образование в других городах – Петербурге, Москве. Мне бы очень хотелось, чтобы талантливые ребята могли реализовать свой потенциал в своем регионе, а для этого необходимо обеспечить их всеми условиями для этого», – объяснил потенциальный сенатор свое желание перебраться в высшие эшелоны власти.

До чиновничества ныне кандидат в сенаторы занимался бизнесом. В 2004 году Шейкин был признан виновным в даче взятки сотруднику ОБЭП. Шейкин хотел заплатить 1500 рублей, чтобы в отношении него не возбуждали административное дело за ведение предпринимательской деятельности без лицензии.

В середине 2000-х к Шейкину было подано несколько исков о неисполнении договоров займа.