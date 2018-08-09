Трамвай до Кудрово довезет: вопрос, нужен ли он в 2023 году

В 2023 году жители Кудрово и Нового Оккервиля смогут ездить в Петербург на трамвае, – уверены в Дирекции по развитию транспортной системы города и области. Новую транспортную ветку предполагается построить в рамках государственно-частного партнерства.

Александр Таран/Интерпресс

О начале подготовки нового проекта «Фонтанке» сообщил первый заместитель генерального директора АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Михаил Громов. По его словам, будущая трамвайная линия планируется как выделенная трасса, по которой не предполагается движение другого транспорта.

Решение о старте планировочной части принял наблюдательный совет Дирекции под руководством заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула 2 августа сего года (Дирекция учреждена Минтрансом и правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области). Идея проста: разгрузить дорожную сеть в районе станции метро «Улица Дыбенко» и решить проблемы с общественным транспортом для жителей Кудрово. Проект будет реализован в формате ГЧП, в котором со стороны государства примут участие правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Роль заказчика проекта остается у Дирекции.

Форма частного партнерства – концессионное соглашение или инвестиционный контракт – будет определена позже, когда появится технико-экономическое обоснование проекта. Тогда же станет ясно, в какую сумму будущая трамвайная ветка обойдется инвестору. Предположительный срок реализации проекта – 2023 год.

Концессионерам ничего не гарантируют

Заинтересованными сторонами нового проекта – помимо жителей, измученных положением дел с транспортной доступностью поселения, – на первый взгляд, представляются правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Городской интерес тут совсем маленький – как сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ориентировочная длина трамвайных путей этого маршрута на территории города составит 20 метров.

– На последней стадии реализации проекта будет произведено подключение новых трамвайных путей с территории области к уже существующим на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Увязка подключения определится по итогам проведения проектных работ, а в настоящей стадии реализации участие нашего комитета не требуется, – сообщила нам руководитель пресс-службы ведомства Юлия Головина. По ее словам, говорить о возможном финансировании этих 20 метров из городского бюджета пока рано.

В Смольном пока дистанцируются от проекта и не очень-то верят в то, что на улицу Дыбенко когда-нибудь приедет трамвай из Кудрово. В этом уверены в управлении по транспорту Ленинградской области – региона, который вроде бы должен быть больше всех заинтересован в новой трамвайной линии:

– Это сложный проект, и все будет зависеть от концессионных условий, которые собирается разработать Дирекция по развитию транспортной системы. Город имеет опыт развития трамвайных концессий, область же не может позволить себе ежегодно выплачивать много миллионов рублей на обеспечение минимального гарантированного дохода концессионера. Мы работаем сейчас над поиском альтернативного варианта, – рассказал начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов.

Такой ответ высокопоставленного чиновника можно трактовать как пожелание не впутывать областное правительство в сомнительное начинание. Но причина тут не только в деньгах, которые область не хочет вкладывать.

Довольны только девелоперы

Прежде всего, настораживают сроки. Трамвай от улицы Дыбенко до Кудрово планируется запустить в 2023 году, а в 2025 году в Кудрово должна появиться новая станция метро, которая свяжет его с все той же улицей Дыбенко. Критиков проекта беспокоит вопрос: «Стоит ли повторяться?». Первый заместитель генерального директора Дирекции по развитию транспортной системы Михаил Громов проблемы не видит:

– Станция метро «Кудрово» будет расположена на границе с КАД, севернее жилых кварталов, а трамвай пройдет не только сквозь них, но и по территории «Новый Оккервиль». Мы предполагаем охватить будущей трамвайной веткой как можно больше жителей этой части новостроек, у которых пока нет полноценного общественного транспорта, – говорит он.

Громов полагает, что такой подход сделает проект привлекательным для будущих инвесторов. Впрочем, с точки зрения инвесторов имеется еще один любопытный нюанс. Как рассказали нам в правительстве Ленинградской области, в Кудрово вся земля частная. Это означает, что ее придется выкупать для линии. Какой будет цена проекта и каким окажется срок его окупаемости? Особенно с учетом позиции главы областного управления по транспорту Павла Постовалова, который более чем конкретно заявил: область не собирается гарантировать будущему инвестору минимальный доход. Государственно-частое партнерство в форме концессионного соглашения там не предвидится, это может быть только инвестиционный проект.

Вторая порция сомнений кроется в планировке самого Кудрово: мягко говоря, там довольно тесно. Любой трамвай, даже современный, создает шум, который в непосредственной близости от жилых домов может свести с ума их обитателей. Сумеет ли Дирекция сформировать проект так, чтобы его шумо- и виброзащита были на уровне, соответствующем реальным потребностям конкретного места? И устроит ли его цена в таком виде будущего инвестора?

Пока очевидна лишь одна группа поддержки будущей трамвайной линии – это девелоперы. Им нравится любое развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях, потому что даже на стадии обсуждения это привлекает покупателей.

Трамвайная ветка, безусловно, будет способствовать улучшению транспортной доступности Кудрово вкупе со станицей метро, строительство которой также запланировано. В перспективе наличие трамвая и метро могут повлиять и на стоимость квадратного метра, однако уже на вторичном рынке, так как строительство, вероятно, ко времени ввода в эксплуатацию станции метро и открытия трамвайной линии будет либо завершено полностью, либо в продаже останутся последние квартиры на первичном рынке, – рассказала руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Но не похоже, что интересы девелоперов каким-то образом повлияют на интересы будущих инвесторов проекта. Тут все зависит от условий, которые сумеет предложить Дирекция по развитию транспортного строительства.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»