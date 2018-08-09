Лопнувшее колесо привело к смерти на «Скандинавии», легковушку разорвало на куски

Очередное смертельное ДТП произошло сегодня на автодороге А-181 «Скандинавия».

Как сообщает отдел пропаганды УГБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 9 августа около 13:40 на 102-м километре трассы, в районе поворота на Кирилловское (Выборгский район Ленобласти), столкнулись Audi Q7 и тягач Volvo. Водитель «Ауди» погиб, его личность и возраст устанавливаются. Водитель тягача, 35-летний мужчина, госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утверждают, что есть ещё третий участник – легковая машина, а у грузовика взорвалось переднее колесо. «Только что там ехали, ужас, – пишет Ирина. – Машине 64 региона повезло, только бок стёсан, в кювете, мне кажется, трупы. У грузовика лопнуло колесо». Легковую машину разорвало на части, как и находившегося в ней человека, говорят очевидцы.

«С дачи услышали два или три хлопка, похожих на выстрелы, как будто учения в Каменке, – рассказывает Оксана. – Один труп, остальные живы – увезли, детей нет. Зрелище жуткое, делать фото рука не поднялась».

По факту ДТП проводится проверка, точные обстоятельства устанавливаются.

Один человек погиб и двое (мужчина и беременная женщина) серьёзно пострадали в ДТП на 114-м километре «Скандинавии» 31 июля. Тогда столкнулись «Ауди А6» и «Митсубиси Аутлендер», и начался пожар.

17 июля на 45-м километре трассы «Скандинавия» также горел автомобиль – «Рено Логан». Человека спасли и в тяжёлом состоянии увезли в больницу. В тот же день в ДТП с грузовиком-«перевёртышем» на 98-м километре пострадали два человека.