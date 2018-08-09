Пожарному инспектору Курицыну придется искать нарушения в «Питерлэнде» заново, его майские записи Горсуд признал устаревшими

Торговый центр «Питерлэнд» возобновит работу. Санкт-Петербургский городской суд 9 августа отменил решение коллег из Приморского района.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе судов Северной столицы, решение было отменено по давности дела. Аквапарк и магазины на Приморском проспекте, 72, могут возобновить работу с завтрашнего дня, 10 августа.

Решение о закрытии на три месяца было вынесено 18 июля Приморским районным судом на основе записей пожарного инспектора Дениса Курицына, которые тот составил по итогам инспекции еще до старта чемпионата мира по футболу. Торговый комплекс благополучно отработал весь мундиаль, будучи, по мнению надзора, опасным для посетителей. Приставы пришли в «Питерлэнд» 2 августа. Владелец Александр Кожин тогда в разговоре с «Фонтанкой» заявил о том, что решение обжаловано, к апелляционной жалобе он приложил 107-страничный отчет об устранении нарушений пожарной безопасности.

Кроме «Питерлэнда» в Петербурге по окончании ЧМ были закрыты торговый центр «Светлановский», бизнес-центры «Новотроицкий» и ON.

Массовые проверки начались после мартовского пожара в кемеровской «Зимней вишне». Тогда в огне погибли 60 человек.