Крупное предприятие авиакосмической промышленности РФ выставили на продажу через «Авито»

Тушинский машиностроительный завод, признанный банкротом в 2013 году, может купить за 8,28 миллиарда рублей любой желающий. Объявление о продаже объекта промышленности появилось на популярном сайте бесплатных объявлений, где обычно продают подержанную мебель или одежду.

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

На продажу выставлено все движимое и недвижимое имущество обанкротившегося московского завода, занимавшегося сбором космического корабля «Буран».

«В настоящее время ОАО «ТМЗ» является одним из ведущих предприятий в области машиностроения московского региона и ведёт работы по нескольким направлениям», – говорится в своеобразном коммерческом предложении.

«Завод – банкрот», – рассказали «Фонтанке» в компании InvestRussia, опубликовавшей объявление. – Сейчас объект продается в рамках ФЗ -127 «О несостоятельности (банкротстве)».

В свое время «ТМЗ» взял кредит и не смог правиться с его выплатой, поэтому перешел банку. Продавец рассказал, что не видит ничего необычного в размещении объявления о продаже целого завода за 8,28 миллиарда рублей на бесплатном сайте, так как там можно купить дорогую недвижимость и даже торговые центры.

«Это лишь один из способов продажи», – сказал сотрудник компании, отметив, что сервисом пользуются по всей России.

В InvestRussia подчеркнули, что реализуют недвижимость через сайт объявлений с 2010 года и продали среди прочего несколько объектов в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Тушинский машиностроительный завод был основан в 1932 году. Он занимался производством продукции как военного, так и гражданского назначения. В разное время на предприятии производили истребители, трамваи, автобусы, оборудование для ГЭС и даже орбитальный корабль «Буран». Однако в июне 2013 года Арбитражный суд Москвы признал завод банкротом.

Сегодня в ленты новостей попало еще одно необычное объявление на популярном сайте объявлений. Петербурженка через Сеть решила продать черного парагвайского каймана. Хозяйка просит за него 650 тысяч рублей.