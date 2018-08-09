Борис Ротенберг рассказал, что его компания построит на Пулковском шоссе. Трассы для «Формулы-1» там не будет

Стало известно, для чего компания SMP Racing, которая принадлежит Борису Ротенбергу, приобрела 43 га земли на Пулковском шоссе. Там появится многофункциональный автоспортивный центр.

Как сообщил «Фонтанке» 9 августа сам бизнесмен, на Пулковском будет построен центр для подготовки спортсменов. Ранее сообщалось, что цена 43 га земли на Пулковском шоссе составила 149 млн рублей. Подробности читайте в ближайшее время на «Фонтанке».

Напомним, Борис Ротенберг – давний поклонник автоспорта. Он сам участвует в автогонках и владеет командой SMP Racing, которая принимает участие в различных гоночных сериях по всему миру. В 2017 году пилот команды Сергей Сироткин подписал контракт с командой «Уильямс», став лишь третьим в истории российским пилотом «королевских гонок».

Напомним, ранее Борис Ротенберг рассказывал в интервью «Фонтанке» о том, с чего началось его увлечение автоспортом.