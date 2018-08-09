Петербургский рэпер на красном Porsche сбил «минёра» «Дома-2»

Погибший в аварии на Каменноостровском проспекте 45-летний петербуржец накопил богатую уголовную историю. В списке судимостей в основном преступления, связанные с наркотиками, но был у погибшего под колесами красного Porsche эксцентричный поступок, о котором писали СМИ: мужчина пообещал взорвать «Дом-2».

В 2015 году Петроградский районный суд приговорил Анатолия Дадыко к году условно за ложное сообщение об акте терроризма. Горожанин в нетрезвом состоянии позвонил по телефону «02» и рассказал о заминировании территории коттеджного поселка «Летова Роща» в Москве, где проходят съемки популярного реалити-шоу «Дом-2».

Кроме того, погибший петербуржец неоднократно привлекался к уголовной ответственности по 228-й статье УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ"), был судим за кражу. Также получил условный срок по 119-й статье УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

Анатолий Дадыко погиб в результате ДТП ночью 8 августа. Он переходил Каменноостровский проспект вне пешеходного перехода и попал под колеса красного Porsche, принадлежащего петербургскому рэперу Артёму Бриусу.