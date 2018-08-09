ВБРР поздравляет партнеров c Днем строителя

Банк «ВБРР»

Коллектив Всероссийского банка развития регионов поздравляет своих партнеров с профессиональным праздником – Днем строителя!

Дорогие друзья – строители!

Ваш прекрасный важный труд дарит людям базовые ценности – крышу над головой, комфорт, тепло, спокойствие, уют. Результатами вашего труда будут пользоваться поколения людей, и именно вы закладываете основу будущего нашей страны, определяете облик наших городов. Это очень почетная и ответственная миссия.

Пусть все созданное вами будет надежным, полезным и долгие годы радует людей. Пусть у вас будут благодарные клиенты и достойные партнеры.

Успехов Вам, плодотворной работы, больших творческих и личных достижений, новых побед!

Мы ценим наше сотрудничество, совершенствуем партнерские программы в области жилищного строительства и верим в синергию наших усилий.

С самыми добрыми пожеланиями!

Всероссийский банк развития регионов

Справка:

Всероссийский банк развития регионов – универсальное кредитное учреждение с широкой филиальной сетью в европейской части России и Западной Сибири. ВБРР является принципиальным членом международных платежных систем VISA и MasterCard International, участником «Национальной Платежной системы «Мир». Эмиссия и обслуживание банковских карт осуществляются собственным процессинговым центром. Банк входит в число банков, поручительствами которых могут быть обеспечены кредиты Банка России, является участником системы страхования вкладов. Рейтинг Moody’s – Ba2, стабильный; рейтинг АКРА – АА-(RU), позитивный; рейтинг Эксперт РА – ruAA, стабильный. Банк «ВБРР» (АО). Генеральная лицензия Банка России №3287.