Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

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Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет.

Дополнительные рейсы будут выполняться в рамках зимнего расписания полетов, начиная с 28 октября 2018 года, согласно следующему графику:

На линии Москва — Пхукет — Москва

– рейс SU 0278 вылетает из Шереметьево в 06:15, прибывает на Пхукет 19:15 (выполняется по средам, пятницам и воскресеньям) (указано местное время);

– обратный рейс SU 0279 вылетает из Пхукета в 21:00, прибывает в Шереметьево в 03:10 (выполняется по средам, пятницам и воскресеньям) (указано местное время).

Таким образом, в период «высокого» сезона авиакомпания будет совершать увеличенное количество полетов по данному направлению. Дополнительные рейсы будут выполняться на современных авиалайнерах Boeing 777.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциацииAPEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.