«Фонтанка» ищет дизайнера

Внимание, вакансия! Нашему отделу нативной рекламы требуется графический дизайнер.

От дизайнера нам нужны разработка фирменного стиля и дизайн полиграфии, верстка на платформе Tilda, графика, инфографика и другие полезные и красивые вещи. Полный список обязанностей и требований — смотрите по ссылке.

Потенциальным кандидатам придется выполнить тестовое задание по своей специальности, а потом пройти пару собеседований.

Отправлять резюме можно на po4ta@fontanka.ru (с пометкой РЕЗЮМЕ).