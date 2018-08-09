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Фонтанка Pro
10.08.2018 13:27
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«Фонтанка» ищет дизайнера

Внимание, вакансия! Нашему отделу нативной рекламы требуется графический дизайнер.

От дизайнера нам нужны разработка фирменного стиля и дизайн полиграфии, верстка на платформе Tilda, графика, инфографика и другие полезные и красивые вещи. Полный список обязанностей и требований — смотрите по ссылке.

Потенциальным кандидатам придется выполнить тестовое задание по своей специальности, а потом пройти пару собеседований.

Отправлять резюме можно на po4ta@fontanka.ru (с пометкой РЕЗЮМЕ).

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