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10.08.2018 10:00
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В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга.

На направлении Санкт-Петербург –Калининград – Санкт-Петербург добавится еще одна частота. Рейс У6-53/54 будет летать по пятницам с 10 августа по 7 сентября, а также 15, 19, 22 августа и 5 сентября. Таким образом, рейс дополнит расписание авиакомпании, и в Калининград можно будет улететь до двух раз в день.

Напомним, что на данных направлениях действуют субсидированные тарифы – от 3000 рублей в одну сторону. Дополнительные рейсы позволят вам путешествовать по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города.

Приобретайте билеты на uralairlines.ru, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

 

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