Происшествия
«Телепортируемся»: полыхающий автобус в Стрельне напугал очевидцев
Городской пассажирский автобус тушили днём 9 августа на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне.
Пассажиров из автобуса эвакуировали, никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».
Водитель пытался ликвидировать возгорание до приезда пожарных. Автобус благополучно потушили. Причины и подробности инцидента устанавливаются, отметили на предприятии.
ДТП не было. «Двигатель у «ЛИАЗа» загорелся», – предполагает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На записи в «Мегаполисе», сделанной очевидцами, видно, что автобус стоит у остановки, проезжая часть свободна. Тем не менее автомобилисты едут мимо с опаской, кое-кто даже предлагает телепортироваться.
Пробки на Санкт-Петербургском шоссе в настоящее время не наблюдается.