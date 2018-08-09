«Телепортируемся»: полыхающий автобус в Стрельне напугал очевидцев

Городской пассажирский автобус тушили днём 9 августа на Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне.

Пассажиров из автобуса эвакуировали, никто не пострадал, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

Водитель пытался ликвидировать возгорание до приезда пожарных. Автобус благополучно потушили. Причины и подробности инцидента устанавливаются, отметили на предприятии.

ДТП не было. «Двигатель у «ЛИАЗа» загорелся», – предполагает Игорь в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На записи в «Мегаполисе», сделанной очевидцами, видно, что автобус стоит у остановки, проезжая часть свободна. Тем не менее автомобилисты едут мимо с опаской, кое-кто даже предлагает телепортироваться.

Пробки на Санкт-Петербургском шоссе в настоящее время не наблюдается.