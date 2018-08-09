Происшествия
Несостоявшегося подрывника Казанского собора отправили в колонию строгого режима
В Петербурге вынесли приговор за подготовку террористического акта в Казанском соборе. Готовность к самоподрыву в толпе прихожан оценили в пять лет колонии строгого режима.
Как передает корреспондент «Фонтанки», 9 августа судья Московского окружного военного суда Роман Кифоренко на выездном заседании признал Ефимова виновным в приготовлении к теракту и изготовлении взрывчатого вещества. За первое назначено три года колонии, за второе — два с половиной года лишения свободы и штраф.
«По совокупности пять лет колонии строгого режима, сто тысяч рублей штрафа», – огласил приговор судья.
Прокуратура просила на полгода больше.
«Это образцово-показательный процесс. Хотя степень общественной опасности можно было снизить. И дать общий режим», – прокомментировал адвокат Александр Почуев. По его словам, слишком большой для семьи штраф будет обжалован, как и режим, который не способствует социализации.
Справка:
В декабре 2017 года ЦРУ уведомило ФСБ о готовящемся в Петербурге теракте. Его сорвала случайность: за неделю до назначенного взрыва владелец гаража, где готовилась бомба, проверил бокс и нашёл внутри лабораторию. Вместе с Ефимовым арестовали ещё четверых. Антон Кобец, которого следствие считает консультантом предполагаемого смертника, находится под следствием. Причастность к теракту Шамиля Омаргаджиева и Алисхана Эсмурзиева ФСБ доказать не смогла. Оба получили небольшие сроки за несообщение о теракте (статья 205.6 УК) и хранение оружия. Фируз Калавуров, обвиняемый в том же, вину не признаёт.