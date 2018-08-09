Захоронения старше египетских пирамид нашли во время дорожных работ на Дону

В зоне будущего транспортного обхода города Аксая Ростовской области по заказу «Автодора» проведены археологические раскопки, результатом которых стали уникальные захоронения, относящиеся к IV тысячелетию до нашей эры.

«Шесть тысяч лет тому назад, за тысячу лет до первых египетских пирамид! – описывает 9 августа обнаруженные артефакты государственная компания. – Это уникальные находки, которые можно назвать настоящей научной сенсацией».

Археологам удалось обнаружить подземные камеры-катакомбы, в которых сохранились сосуды, конские уздечки и медные орудия. Ученые полагают, что находки могли принадлежать кочевникам с высоким статусом.

«Уже первые результаты раскопок говорят об уникальном характере этого объекта культурного наследия», – сообщает «Автодор», отметив, что археологические работы в этом районе продолжатся.

При этом древний курган, где прошли раскопки, был известен и до работ «Автодора». На картах он назван «Фигурин». Однако археологи никогда раньше не проводили полноценных исследований в этом районе из-за отсутствия финансирования.

В «Автодоре» отметили, что уделяют внимание сохранению исторической памяти в местах строительства дорог. Ранее государственная компания получила грамоту Главгосэкспертизы России за свой вклад в сохранении объектов культурного наследия.

Напомним, что это уже не первый случай за последнее время, когда исторические артефакты обнаруживают во время дорожных работ. Так, 8 августа в Подмосковье нашли серебряные копейки времен Грозного и Годунова при охранных раскопках перед строительством автомобильной дороги М7 (трасса «Волга»). А на месте будущей трассы «Таврида» в Крыму открыли массовую могилу, датированную X-XIII веками.