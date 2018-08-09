Глава Минфина: Российский рынок падает, но экономика стала более устойчивой

Падение российского рынка связано не только с новостями о введении новых санкций, но и с общей нестабильностью. Такое мнение выразил первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

«Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках», – цитирует 9 августа главу Минфина РБК.

Силуанов заверил, что российские власти контролируют происходящее: «Правительство РФ и Центробанк осуществляют мониторинг ситуации, обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности».

При этом чиновник уверен, что в последнее время экономика России стала более устойчивой к воздействию внешних факторов, например, санкционного давления или изменения цен на нефть.

Напомним, что очередное снижение курса рубля началось 8 августа. Тогда же Америка анонсировала введение новых антироссийских санкций. Утром 9 августа американская валюта окончательно перешагнула психологически важную отметку в 66 рублей, а евро вплотную приблизился к 77 рублям. Кроме того, снизилась стоимость акций некоторых российских компаний, например, «Аэрофлота», ВТБ и Сбербанка.