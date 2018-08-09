«Зенит» поддержат на матче с минским «Динамо» 2500 болельщиков

Стало известно количество болельщиков, которые приехали в Минск поддержать футбольный клуб «Зенит» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного «Динамо». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, ожидается, что на Национальном олимпийском стадионе в Белоруссии соберутся 2500 болельщиков петербургского клуба. Всего на игре ожидается до 22 тысяч зрителей.

Напомним, начало матча в 20:00 по московскому времени. По-прежнему неизвестно, будут ли показывать игру в прямом эфире на российских каналах. Как писала ранее «Фонтанка», при переговорах возникли проблемы из-за завышенной стоимости телевизионных прав.