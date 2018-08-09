Не оставляйте в машине на жаре: британская полиция подключилась к спасению собак

Необычно жаркая погода, установившаяся в это лето почти по всему Северному полушарию, всё чаще приводит к трагедиям, в частности из запертых автомобилей приходится спасать собак. Об этом пишет TheWeatherNetwork.com.

Собака, запертая в салоне в жаркий день, может погибнуть от перегрева всего за шесть минут. Собаки не потеют, у них особый механизм регулирования внутренней температуры, и ее повышение уже до 44 градусов может привести к гибели.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными Британии (RSPCA) насчитало за последние 10 лет почти 65 тысяч случаев, когда животных оставляли в запертых автомобилях, и 90% из них – это собаки. Только за одну жаркую неделю этого лета RSPCA получило более тысячи сообщений о пострадавших от жары животных.

Дошло до того, что спасением запертых животных в Британии занялась полиция. Так, по сообщению BBC, в городе Йорк, графство Йоркшир, полиции пришлось разбить стекло в припаркованной на солнцепеке машине, чтобы освободить двух лабрадоров, фактически погибающих от жары. Прибывшие на место представители RSPCA отвезли собак к ветеринару для реабилитации и одновременно пообещали добиться наказания беспечных владельцев. Такое наказание действительно может быть применено к нерадивым хозяевам по статье «жестокое обращение с животными» и может заключаться как в серьезных штрафах, так и в тюремных сроках.

Подобных историй в Британии немало, и не все они заканчиваются счастливо. К сожалению, гораздо больше трагических случаев в США и Канаде, где полиция меньше внимания обращает на эту проблему, а общественные организации защитников животных не так сильны и авторитетны, как в Британии.

Больший резонанс вызывают случаи с детьми, оставленными в машине. В середине июля в Пушкине очевидцы спасали двух малышей, сидящих в салоне, когда на улице было плюс 29, и сняли это на видео. В Петербурге в 2015 году судили женщину, которая оставила 1,5-годовалого сына в иномарке, а сама ушла в салон красоты.

В США за год так погибают 20 – 30 детей. Так умер и усыновлённый американской семьёй Дима Яковлев, после чего в России был принят знаменитый закон его имени.