18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 66.29р
76.83р
16:01 09.08.2018
Расширенный поиск

Авто
09.08.2018 14:37
Печать

Не оставляйте в машине на жаре: британская полиция подключилась к спасению собак

Необычно жаркая погода, установившаяся в это лето почти по всему Северному полушарию, всё чаще приводит к трагедиям, в частности из запертых автомобилей приходится спасать собак. Об этом пишет TheWeatherNetwork.com.

Собака, запертая в салоне в жаркий день, может погибнуть от перегрева всего за шесть минут. Собаки не потеют, у них особый механизм регулирования внутренней температуры, и ее повышение уже до 44 градусов может привести к гибели.

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными Британии (RSPCA) насчитало за последние 10 лет почти 65 тысяч случаев, когда животных оставляли в запертых автомобилях, и 90% из них – это собаки. Только за одну жаркую неделю этого лета RSPCA получило более тысячи сообщений о пострадавших от жары животных.

Дошло до того, что спасением запертых животных в Британии занялась полиция. Так, по сообщению BBC, в городе Йорк, графство Йоркшир, полиции пришлось разбить стекло в припаркованной на солнцепеке машине, чтобы освободить двух лабрадоров, фактически погибающих от жары. Прибывшие на место представители RSPCA отвезли собак к ветеринару для реабилитации и одновременно пообещали добиться наказания беспечных владельцев. Такое наказание действительно может быть применено к нерадивым хозяевам по статье «жестокое обращение с животными» и может заключаться как в серьезных штрафах, так и в тюремных сроках.

Подобных историй в Британии немало, и не все они заканчиваются счастливо. К сожалению, гораздо больше трагических случаев в США и Канаде, где полиция меньше внимания обращает на эту проблему, а общественные организации защитников животных не так сильны и авторитетны, как в Британии.

Больший резонанс вызывают случаи с детьми, оставленными в машине. В середине июля в Пушкине очевидцы спасали двух малышей, сидящих в салоне, когда на улице было плюс 29, и сняли это на видео. В Петербурге в 2015 году судили женщину, которая оставила 1,5-годовалого сына в иномарке, а сама ушла в салон красоты.

В США за год так погибают 20 – 30 детей. Так умер и усыновлённый американской семьёй Дима Яковлев, после чего в России был принят знаменитый закон его имени.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта