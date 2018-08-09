Обвиняемый в подготовке теракта извинился. Готовность взорвать Казанский собор прокуратура оценила в пять лет

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге провёл прения по делу Евгения Ефимова, не без помощи ЦРУ задержанного во время подготовки теракта в Казанском соборе. Подсудимый извинился перед прокуратурой, она попросила для него минимальный срок.

Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание 9 августа прошло за закрытыми дверями. Об этом ходатайствовала защита, ссылаясь на характеристики личности и психологическое воздействие, которое оказывалось в том числе на мать Ефимова. Адвокат даже заявил об угрозах в ее адрес. По версии следствия, юноша собирался взорвать Казанский собор 17 декабря прошлого года, бомбу собирал в арендованном гараже на Литовской улице.

«За подготовку террористического акта и изготовление взрывчатых веществ гособвинение просит пять лет колонии строгого режима и сто тысяч рублей штрафа», – рассказал адвокат Александр Почуев. Сторона защиты, по его словам, просит наказать по низшему пределу. Представитель гособвинения уточнил, что требует «больше пяти лет», но от подробных комментариев воздержался.

«Я бы хотел извиниться перед прокурором, государством и жителями Петербурга. В СИЗО я осознал, что мои намерения были неверными, и отказался от этих мыслей. В дальнейшем я хочу сдать экзамены, поступить в университет», – покаялся Ефимов в последнем слове.

Евгений Ефимов арестован в декабре прошлого года. Вместе с ним под стражу отправили четверых предполагаемых соучастников. В отношении двоих следственная служба УФСБ смогла доказать только несообщение о теракте и хранение оружия. Ещё двое ждут приговоров.