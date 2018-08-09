«Левада»: Путин за 19 лет набрался опыта, но потерял в честности, решительности и уважении

Президента России Владимира Путина, по мнению россиян, поддерживает полстраны. За годы политической карьеры он подрастерял в обаянии и честности, но прибавил в опыте и дальновидности. К таким выводам 9 августа пришли социологи из «Левада-центра».

На вопрос о том, что привлекает соотечественников в президенте, большинство — 49% – назвали опыт. Причем во время аналогичного опроса в 1999 году так же ответили 7%. Также гражданам симпатична дальновидность первого лица (в новом опросе так ответили 22% респондентов), способность вести за собой людей (17%) и защита государственных интересов. При этом последний пункт за последние два года просел на 8%.

Поубавилось у Путина энергии, за 19 лет – на 11%, сейчас энергичным его считают 30% населения. Потерял президент и три процента уважения. Вероятно, берет свое и возраст — внешне симпатичным главу государства считают 5% населения, в начале его президентства так считали 10 процентов. Вдвое упали проценты по честности, пониманию нужд простых людей. Политика Путина на Северном Кавказе из года в год население разочаровывает — 24% поддерживали ее в 1999 году и только 2% сейчас.

Говоря о том, что населению в национальном лидере нравится меньше всего, респонденты назвали связь с крупным капиталом (17%), чуждость интересам народа (16%), связь с коррумпированными политиками (14%). В три раза выросло количество тех, кто считает, что Владимир Путин не справляется с руководством страной: сейчас таких 9%.

16% опрошенных считают, что президента поддерживает примерно половина населения России. 14% повышают его рейтинг минимум до 70%. 10% не оценивают уровень поддержки выше 40%.

Стабильно высокие показатели в опросах об отношении к действующей власти в РФ начали падать после внесения в Госдуму непопулярного в народе законопроекта о повышении пенсионного возраста.