В московский офис «Открытой России» пришёл Следственный комитет с обыском

Оперативники с автоматами пришли к офису «Открытой России» в Москве 9 августа. Об этом «Фонтанке» рассказала пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

По её словам, дверь посетителям открывать не стали. Активисты попросили представиться незваных гостей, в ответ услышали, что один из них следователь, а цель визита — обыск. Несколько участников «Открытой России» оказались заблокированы в помещении.

По информации координатора движения Полины Немировской, сотрудники Следственного комитета уже зашли внутрь. К офису «Открытой России» направили адвоката.

Ранее Наталья Грязневич рассказала о встрече в Москве с мужчиной, назвавшимся сотрудником Федеральной службы безопасности. Ухажер пришел к её съемной квартире с цветами и предложением работать «стукачом».