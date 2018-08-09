Комитет по инвестициям хочет изменить Правила землепользования и застройки в Петербурге, которые приняли лишь месяц назад

На неожиданной ноте завершилось заседание городской Комиссии по землепользованию и застройке 8 августа. Утверждённые месяц назад Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) могут снова пересмотреть. Причём изменения нужно утверждать с прохождением всех процедур, необходимых по закону, – в том числе публичных слушаний во всех 18 районах города.

Как рассказал в Facebook один из членов комиссии Александр Карпов, процедуру могут запустить по инициативе комитета по инвестициям. В ведомстве выяснили, что проект строительства лечебно-реабилитационного корпуса 40-й больницы в Курортном районе не вписывается в существующие ПЗЗ по высоте, причем всего на три метра.

«Теперь по этому единственному изменению высоты на 3 метра нужно провести публичные слушания в 18 районах города», – рассказал Карпов на своей странице в соцсети.

Больница на условиях государственно-частного партнерства строится с 2015 года. Установленная в ПЗЗ максимальная высота для территории в Сестрорецке на улице Борисова составляет 21/24 метра. Это «не позволяет разместить здание с необходимым объёмом реабилитационных помещений и оборудования», гласит официальный релиз Смольного. Для нормального функционирования больницы нужна высота в 25/28 м. Почему комитет по инвестициям лишь сейчас выступил с инициативой изменить ПЗЗ, в сообщении не уточняется.

Глава комиссии, вице-губернатор Игорь Албин, 9 августа подтвердил «Фонтанке», что иным способом изменить Правила не получится. «Процедура прописана в действующем законодательстве. В течение 20 дней губернатор примет решение на основе предложения комиссии. Я поручил комитету по инвестициям провести за две недели полный анализ всех одобренных (заявленных) инвестиционных проектов, которые могут повлечь уточнение ПЗЗ или Генерального плана города», – заявил Албин.

«Фонтанка» направила в комитет по инвестициям запрос с целью прояснить детали происходящего.