Новые санкции США ударят по нефтедобыче и переработке в России

Новые санкции США против России, которые обещают ввести 22 августа из-за «дела Скрипалей», угрожают долгосрочным перспективам российской нефтедобычи. Об этом 9 августа пишет Reuters.

По данным издания, будут введены ограничения на поставки «чувствительных» товаров и технологий, связанных с нефтяной отраслью. В России она сильно зависит от зарубежного бурового и нефтеперерабатывающего оборудования. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее уже предупреждал о такой опасности.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко рассказал Reuters, что особенно опасными американские санкции могут стать, если к ним присоединится Евросоюз.

«Под угрозой окажутся новые проекты в сфере СПГ, нефтепереработки и нефтехимии, где активно используется американское и европейское оборудование. Может пострадать и нефтедобыча, где западное оборудование используется на наиболее сложных проектах», – заявил Маринченко.

Он также подчеркнул, что китайское и российское оборудование пока не может заменить американское и европейское.

Напомним, о новом пакете санкций США против России стало известно накануне, 8 августа. 9 августа падает стоимость рубля, а также акции крупных компаний — например, «Аэрофлота». За всеми подробностями падения российских рынков следите в трансляции «Фонтанки».