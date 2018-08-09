Верховный суд отклонил жалобу Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования

Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу мессенджера Telegram, который требовал признать незаконными требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифрования сообщений пользователей.

Об этом 9 августа пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«Решение суда оставить без изменения, жалобу представителей Telegram — без удовлетворения», — огласила постановление председатель апелляционной коллегии.

Решение Верховного суда вступило в законную силу. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Рамиля Ахметгалиева, постановление рассмотрят в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда мессенджер уже направил жалобу.

«Дальнейшие шаги и новые процессы в большом деле Telegram сейчас обсуждаются с руководством компании. Что касается конкретного сегодняшнего суда, после получения апелляционного определения мы его изучим и совместно с доверителем определим дальнейшие юридические шаги», — добавил Ахметгалиев.

Ранее в ФСБ заявили, что ключи для декодирования сообщений в мессенджерах не составляют охраняемой Конституцией и законами тайны переписки. Лондонскую компанию Telegram Messenger LLP оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ выдать ключи ФСБ. Также отказ стал причиной для решения о блокировке сервиса.