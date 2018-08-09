На рельсы Петербурга вышла белорусско-швейцарская «Метелица»

Трамвай «Метелица», который производится на заводе «Штадлер Минск», выходит на маршрут № 58 уже с пассажирами. До этого трамвайный вагон B85300М проходил обкатку без пассажиров, но уже 10 августа он совершит свой первый рейс с петербуржцами на борту. Об этом 9 августа сообщает комитет по транспорту.

«СПб ГУП «Горэлектротранс» продолжает тестирование различных моделей и типов подвижного состава с целью перспективного развития и обновления трамвайного парка. Перед специалистами Горэлектротранса при проведении испытаний нового подвижного состава стоят задачи по проверке его способности эффективно работать в эксплуатационных и климатических условиях Петербурга», – рассказали в ведомстве.

Трамвай «Метелица» был представлен 4 года назад в Берлине, проходил испытания в Москве, Самаре, Краснодаре и Минске. Вагон поступил в совмещённый трамвайно-троллейбусный парк СПб ГУП «Горэлектротранс» в июле. Пробег на момент прибытия в Петербург составлял почти 77 тыс. километров. На улицах города трамвай прошёл ещё 400 километров. «Метелица» — это низкопольный трёхсекционный вагон двустороннего движения, вместимостью более 200 человек. «Чижики», которые сейчас курсируют в Красногвардейском районе, являются модифицированной версией «Метелицы».