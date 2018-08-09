18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +30
$ 66.29р
76.83р
16:02 09.08.2018
Расширенный поиск

Город
09.08.2018 13:53
Печать

Даёшь больше ремонтов: мост Александра Невского «сузят», как и соседей

Дорожники, похоже, собираются «закрасить красным» на карте целый район Петербурга. Мост Александра Невского тоже будут ремонтировать, ограничивая движение. Таким образом, он составит компанию ремонтируемым Володарскому и вантовому мостам с одной стороны и Невскому проспекту с другой. На Большеохтинском мосту, кстати, тоже идёт ремонт, но столь фатального влияния на транспортную ситуацию он не оказывает.

По данным ГАТИ Петербурга, ремонт на мосту Александра Невского запланирован на период с 13 августа до 3 сентября. Асфальт отфрезеруют и уложат заново второй слой; работы будут вести по полосам, закрывая их по очереди (левые, средние и правые). Закрытия будут снимать только на «горячие» часы (как и на Володарском мосту) с 8:00 до 16:00 по понедельникам и с 17:00 до 22:00 по пятницам.

Ремонт на Старо-Невском проспекте сейчас движется от площади Восстания в сторону площади Александра Невского. Участок от Восстания до проспекта Бакунина уже закончен. С 10 по 13 августа по плану – участок от проспекта Бакунина до Перекупного переулка, с 17 по 27 августа – от Перекупного переулка до площади Александра Невского. Полностью движение закрывают, как мы уже писали, с 23:00 пятницы до 5:00 понедельника, в будние дни ограничивают.

Ограничения движения в связи с ремонтом на Володарском мосту продлятся до 19 августа (затем, до 26 августа, будут идти работы без ограничения).

На вантовом мосту работы с закрытием двух полос из четырёх идут с 31 июля. Сначала там устраняли колейность на внешнем кольце, теперь (до 12 августа) на внутреннем кольце, а 11 августа начнётся ремонт снова на внешнем, уже другой – замена деформационного шва; он продлится по плану аж до 1 октября.

При этом пробки сейчас наблюдаются на обоих кольцах. На внутреннем – из-за ограничений на мосту, а на внешнем – из-за ограничений в районе развязки с Мурманским шоссе (из-за ремонта асфальтобетонного покрытия на участке внешнего кольца с 86-го по 91-й километр, между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе, закрыты две полосы).

Даёшь больше ремонтов: мост Александра Невского «сузят», как и соседей

Невский район на «Яндекс.Карте» Петербурга выглядит наиболее «красным» из всех. Сегодня утром в список самых длинных пробок попали не только юго-восточная часть КАД и Народная улица (которые бывают там регулярно – в этом районе всегда плотно), но и проспект Косыгина – Заневский – мост Александра Невского, которые, вероятно, приняли на себя часть трафика с юга.

Транспортную проблему заметили даже чиновники. Накануне ГАТИ потребовала прекратить работы на вантовом мосту и открыть движение на нём полностью, пока идёт ремонт на Володарском.

Этим летом график дорожных ремонтов, как обычно, весьма насыщенный, пришлось корректировать из-за чемпионата мира по футболу. Пока Петербург принимал гостей, работы приостановили, и сейчас их приходится проводить с удвоенной силой. На КАД, в частности, до конца октября планируется отремонтировать 121 километр трассы.

Даёшь больше ремонтов: мост Александра Невского «сузят», как и соседей

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Магазин "Кей"
09.08.2018 10:29

Тестируем The Crew 2 вместе с КЕЙ

КЕЙ протестировал The Crew 2 и рассказал, чем хороша игра и понравиться ли она фанатам высоких скоростей
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
09.08.2018 10:19

Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев
СК «Полис Групп»
08.08.2018 17:59

СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.08.2018 17:48

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года
«Главстрой-СПб»
08.08.2018 16:57

Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района»
ГК «Эталон»
08.08.2018 16:28

С Днем строителя петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Группа компаний «Эталон» (работающая в Санкт-Петербурге под брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») поздравляет с Днем строителя!
ПАО «Группа ЛСР»
08.08.2018 15:39

В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта