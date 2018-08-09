Даёшь больше ремонтов: мост Александра Невского «сузят», как и соседей

Дорожники, похоже, собираются «закрасить красным» на карте целый район Петербурга. Мост Александра Невского тоже будут ремонтировать, ограничивая движение. Таким образом, он составит компанию ремонтируемым Володарскому и вантовому мостам с одной стороны и Невскому проспекту с другой. На Большеохтинском мосту, кстати, тоже идёт ремонт, но столь фатального влияния на транспортную ситуацию он не оказывает.

По данным ГАТИ Петербурга, ремонт на мосту Александра Невского запланирован на период с 13 августа до 3 сентября. Асфальт отфрезеруют и уложат заново второй слой; работы будут вести по полосам, закрывая их по очереди (левые, средние и правые). Закрытия будут снимать только на «горячие» часы (как и на Володарском мосту) с 8:00 до 16:00 по понедельникам и с 17:00 до 22:00 по пятницам.

Ремонт на Старо-Невском проспекте сейчас движется от площади Восстания в сторону площади Александра Невского. Участок от Восстания до проспекта Бакунина уже закончен. С 10 по 13 августа по плану – участок от проспекта Бакунина до Перекупного переулка, с 17 по 27 августа – от Перекупного переулка до площади Александра Невского. Полностью движение закрывают, как мы уже писали, с 23:00 пятницы до 5:00 понедельника, в будние дни ограничивают.

Ограничения движения в связи с ремонтом на Володарском мосту продлятся до 19 августа (затем, до 26 августа, будут идти работы без ограничения).

На вантовом мосту работы с закрытием двух полос из четырёх идут с 31 июля. Сначала там устраняли колейность на внешнем кольце, теперь (до 12 августа) на внутреннем кольце, а 11 августа начнётся ремонт снова на внешнем, уже другой – замена деформационного шва; он продлится по плану аж до 1 октября.

При этом пробки сейчас наблюдаются на обоих кольцах. На внутреннем – из-за ограничений на мосту, а на внешнем – из-за ограничений в районе развязки с Мурманским шоссе (из-за ремонта асфальтобетонного покрытия на участке внешнего кольца с 86-го по 91-й километр, между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе, закрыты две полосы).

Невский район на «Яндекс.Карте» Петербурга выглядит наиболее «красным» из всех. Сегодня утром в список самых длинных пробок попали не только юго-восточная часть КАД и Народная улица (которые бывают там регулярно – в этом районе всегда плотно), но и проспект Косыгина – Заневский – мост Александра Невского, которые, вероятно, приняли на себя часть трафика с юга.

Транспортную проблему заметили даже чиновники. Накануне ГАТИ потребовала прекратить работы на вантовом мосту и открыть движение на нём полностью, пока идёт ремонт на Володарском.

Этим летом график дорожных ремонтов, как обычно, весьма насыщенный, пришлось корректировать из-за чемпионата мира по футболу. Пока Петербург принимал гостей, работы приостановили, и сейчас их приходится проводить с удвоенной силой. На КАД, в частности, до конца октября планируется отремонтировать 121 километр трассы.