«За эту запись меня посадят в изолятор, надолго». Заключенный из Волгоградской колонии показал лужи в цеху, где делают заказы для Минздрава и Минобороны

Недовольный условиями работы заключенный в волгоградской колонии снял на видео цех, в котором арестанты выполняют госзаказы. Региональное управление ФСИН начало проверку.

Видео из производственного цеха при 26-й колонии в Волгограде, как утверждается на записи, снял один из заключенных, в Сети его 9 августа опубликовало издание V1. СМИ запись предоставила супруга автора Дарья Бабкина — она подтвердила журналистам происхождение видео.

На кадрах видно некий цех, на полу которого заметны лужи. Голос за кадром описывает окружающее: «Заказ Министерства здравоохранения, дождь льется прямо на доски, это фельдшерско-акушерский пункт в деревню. Сварочные работы проходят в мокром сыром помещении. А вот там красится заказ от Министерства обороны, ящики под снаряды, видно, как все льется».

Автор уточняет локацию – ИК №26, промзона, город Волгоград. «За эту запись меня посадят в изолятор, надолго», – предполагает мужчина.

Однозначных выводов о принадлежности цеха к исправительному учреждению по записи сделать нельзя. К такому умозаключению пришли в региональной ФСИН. Тем не менее ведомство назначило проверку.

Пристальное внимание к системе ФСИН приковано после появления другой видеозаписи — на ней сотрудники ярославской колонии избивают заключенного. Ролик спровоцировал возбуждение уголовного дела и череду арестов.

Проверки начались во всех регионах, петербургские изоляторы инспектировали правозащитники и начальник управления ФСИН по Северной столице Игорь Потапенко.