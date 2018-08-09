Узбекское криминальное чтиво при "Белых ночах"

Выкрав из больницы со сломанным позвоночником, ее привезли в суд для нужных показаний. А до того – насиловали впятером и выкинули из окна. Особо рьяного выудили из болота под призывы – «Рембо!». Все это сегодня и в Петербурге.

кадр из фильма/"Топь/2006

Ко второй половине 9 августа на арест в Невский районный суд Петербурга привезут 26-летнего Исмаилова из Узбекистана. Следственный комитет вменяет ему покушение на убийство и групповое изнасилование в гостинице «Белые ночи». Событие же для города кроется в деталях: после 10-часового надругательства у жертвы вымогали деньги, потом выкинули из окна, а после серии задержаний несчастную выкрали из больницы, чтобы повлиять на судьбу подозреваемых. «Фонтанка» не могла пройти и мимо восхитительной мизансцены – как в Петродворце оперативники изгоняли из болота ключевого разыскиваемого.

К утру 8 августа оперативники убойных отделов главка и Невского района сняли оцепление вокруг небольшого, но глубокого болотца в лесополосе Петродворца. Честно говоря, некоторые из них уже охрипли, призывая Исмаилова вынырнуть, наконец, из тины. Теоретически можно было бы за ним и полезть, но, сами понимаете, одежда денег стоит. Эта комедия явилась заключительным аккордом совсем другого жанра.

Началась погоня около 17 часов 4 августа. Когда под окнами гостиницы «Белые ночи», что на проспекте Большевиков, оказались полицейские. Оттуда в Александровскую больницу увезли всю переломанную 35-летнюю гостью из Узбекистана. Вскоре сотрудники уже были в номере на третьем этаже, откуда ее и выкинули. Пока врачи соединяли кости, выяснилось, что с семи утра женщину насиловали в том же 301-м номере. Причем впятером, по очереди, с перекурами. И забежим вперед – один из насильников родственник, второй – ухажер. Он-то, по версии Следственного комитета, и заманил подругу всем на радость.

После понимания произошедшего уголовный розыск подорвался и 6 августа из разных квартир вынул пятерых из шести (если кому-то любопытны фамилии, то – Ходжиев, Раджапов… Дальше продолжать?). Один из компании остался прочным таким свидетелем обвинения. Не спорим – он там был, нюхал и пил, но, очевидно, благодаря физиологическим особенностям организма, не мог со всеми.

Сотрудникам оставалось найти того, кто собственно и выкидывал замученную из окна. Но когда одни искали, а другие собирали нюансы, выраженные в том, что ее еще и заставляли обзванивать знакомых для сбора денег на освобождение, вдруг из Александровской больницы исчезла потерпевшая. Как ее умудрились вынести на руках, ввиду того, что позвоночник-то сломан, – вопрос, но вот куда приволокли тело – это уже Тарантино.

Покалеченную нашли к вечеру 7 августа в квартире на Антонова-Овсеенко. Кстати, там живут родственники одного из уже арестованных. А до этого ее в прямом смысле носили к зданию Невского районного суда. Это старшие из Узбекистана посчитали, что если женщина на мере пресечения заявит, что претензий ни к кому не имеет, то неприятность будет исчерпана. Вот такое было у них особое мнение. Благодаря приставу, шоу на заседании не случилось. Он же не знал, что происходит, и просто не пустил внутрь делегацию мигрантов с инвалидом на руках.

Отметим, что в первые минуты после освобождения настрадавшаяся действительно продолжала утверждать – мол, ничего такого страшного и вовсе не произошло. Сегодня она вновь на больничной койке, но под охраной.

Наконец, рано утром 8 августа сыщики приехали на стройку в Петродворец. За последним. Увидев штатских, Исмаилов сам выскочил из окна вагончика, резво добежал до леска и, ввиду непролазной жижи, пошел вброд.

Вскоре полицейские оцепили место погружения и самоуверенно понадеялись на быструю сдачу в плен. Через час, видя всплывающую временами макушку, они призывали к разуму. Затем уже начали обзывать его Рембо. Ну, добавляя к этому всякое.

Утром весь пропитанный разной дрянью Исмаилов понуро вышел. Замерз, наверное. Начались разногласия, в какой машине все это доставлять. Доставили. Помимо признаний, очень хотелось всем понять – за что они ее так. Понятно, что все схваченные приехали скорее не работать, а промышляли обиранием пьяных да воровством по гипермаркетам. Все равно маловато логики. Так от него ничего и не добились.

– Так как мы все сегодня толерантны, то выражусь так: некультурные люди в культурной столице, – изящно ответил автору собеседник в Следственном комитете Петербурга.

Через несколько часов арест. Возможно, не последний в этом деле. Занимаются же теперь родственниками-заступниками.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"