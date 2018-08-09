Песков заявил, что «эвентуальные рассуждения» о судьбе рубля неуместны. Финансовая система России находится в «надлежащем состоянии»

Никакой нестабильности в финансовой системе России нет, новые санкции США ей не страшны. Как пишет «Росбалт», об этом 9 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что, по мнению Кремля, российская финансовая система «доказала свою устойчивость и поддерживается в надлежащем состоянии». «Какие-либо эвентуальные рассуждения здесь абсолютно неуместны», – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также заявил, что новые санкции США за «дело Скрипалей», о которых стало известно накануне, являются «абсолютно недружественным шагом» и противоречат «конструктивной атмосфере», которая сложилась во время встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина.

Напомним, на фоне новостей о новых жестких ограничениях США против России рубль обвалился до минимума двухлетней давности, падают акции крупных российских компаний. Центробанк уже понизил официальный курс российской валюты по отношению к доллару и евро почти на три рубля. За всеми подробностями проблем российских рынков следите в трансляции «Фонтанки».