Путин и президент Финляндии Ниинистё могут сыграть в Сочи в хоккей. Они уже выходили на лед во время своей первой встречи

Встреча президента России Владимира Путина и его финского коллеги Саули Ниинистё состоится в один день с благотворительным матчем с участием мировых звёзд хоккея в Сочи, и, скорее всего, игра каким-то образом войдёт в программу визита президентов, пишет 9 августа финское издание Ilta-Sanomat.

Ранее о том, что 22 августа Путин и Ниинистё встретятся именно в Сочи, сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Официального анонса предстоящих переговоров от Кремля или канцелярии финского президента пока не было. Однако СМИ обратили внимание, что на эту же дату назначен благотворительный матч. Накануне Российская федерация хоккея сообщила, что 22 августа в 16:00 на ледовой арене «Шайба» в Сочи состоится игра «Друзья России и Финляндии» в рамках благотворительной акции «От чистого сердца». Такая акция проходит уже седьмой год подряд, в прошлом году матч со звёздами хоккея был организован в Петербурге. По данным РФХ, в составе команд на лёд выйдут Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, легенда финского хоккея Теему Селянне, генеральный менеджер ХК «Йокерит» Яри Курри, «вундеркинд» Патрик Лайне. Отмечено, что средства от продажи билетов пойдут на поддержку спортсменов и детей с ограниченными возможностями.

Почему нужно быть в Сочи 22 августа?

❗В 16:00 на арене «Шайба» пройдёт благотворительный матч «Друзья России и Финляндии», в котором сыграют олимпийские чемпионы и звёзды мирового хоккея. pic.twitter.com/uTEViHNhrA — Хоккей России (@russiahockey) 8 августа 2018 г.

Яри Курри сообщил финским журналистам, что в курсе некоего юниорского турнира в Сочи, в котором участвуют игроки «Йокерита». Своего участия он не подтвердил. По словам Курри, Селянне участвует, будет там, вероятно, и финский хоккеист российского происхождения Александр Барков. Сам Барков ничего об этом не слышал. Агент перешедшего в клуб НХЛ Winnipeg Jets Патрика Лайне заявил, что хоккеист «сосредоточится на предстоящем сезоне и в Сочи не поедет».

Будут ли президенты смотреть матч или же сами примут в нём участие, пока не известно. Однако опыт совместной игры в хоккей у них уже есть. Как указывает IS, во время своей первой встречи в 2012 году в Карелии Путин и Ниинистё вышли на лёд играть как партнёры по команде, в красных джерси с финским и российским флагами.