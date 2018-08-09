Центробанк резко поднял официальные курсы доллара и евро. Американские санкции продолжают бить по российской экономике

Центральный банк РФ повысил официальные курсы доллара и евро почти на три рубля. Об этом сообщается 9 августа на официальном сайте ЦБ.

Доллар завтра в обменниках будет стоить почти 66,3 руб. Курс ЦБ на сегодня составлял 63,6 руб. Евро вырос примерно так же: с 73,8 до 76,8 руб. Отметим, с самого утра российская валюта падает на торгах Московской биржи. По данным на 12:40, стоимость доллара приближается к 66 рублям. Максимум же в ходе торгов он стоил 66,7 руб. Евро, по информации на 12:40, стоит 76,4 руб., но в ходе торгов его стоимость уже доходила до 77,3 руб.

Причиной для падения отечественной валюты эксперты считают угрозу введения новых санкций США за «дело Скрипалей». Напомним, о новом пакете ограничений стало известно накануне, 8 августа. Сегодня, 9 августа, падает не только стоимость рубля, но также акции крупных компаний — например, «Аэрофлота». За всеми подробностями падения российских рынков следите в трансляции «Фонтанки».