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09.08.2018 13:37
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В Петербурге продают игривого крокодила Матильду. По цене машины

Жительница Петербурга решила расстаться с черным парагвайским кайманом. Объявление о продаже она разместила на сайте бесплатных объявлений, где необычное предложение вызвало большое внимание. 

Фото: скриншот страницы сайта объявлений

Владелица Ксения продает пятилетнюю рептилию Матильду по цене бюджетного автомобиля — за 650 тысяч рублей. Как отмечает хозяйка в сопроводительной подписи к фотографиям, рептилия очень игрива и «реагирует на любое взаимодействие». Что это означает, петербурженка не уточняет. 8-килограммовое животное, достигающее 135 см в длину, продается «под ключ»: в комплекте прилагаются террариум и тумба. 

«Крокодил очень красивый и необычный, будет прекрасным украшением дома, ресторана или офиса», – уверяет продавец, добавляя, что особых хлопот из-за содержания рептилии возникнуть не должно. 

«Кормление 1 раз в неделю говядиной или курицей (редко рыбой), вода в аквариуме фильтруется постоянно», – пишет Ксения.

«Фонтанка» дозвонилась до владелицы Матильды, удивившейся такому вниманию. Как призналась петербурженка, ей «с самого утра поступают звонки». При этом Ксения отказалась что-либо рассказывать о своем питомце, отметив, что это «личное». Как и причины продажи. 

Объявление просмотрели более 500 человек, несколько — добавили в избранное. Но, судя по всему, активную красивую Матильду пока так никто и не купил. 

Справка:

Парагвайский кайман обычно достигает длины не более 2 м. Обитает на севере Аргентины, на юге Бразилии, в Боливии и Парагвае. Питается улитками и рыбой, реже - змеями, вплоть до парагвайских анаконд. Строение челюстей и зубов, а также природная пугливость, не позволяют ему справляться с крупными животными. Численность этого вида каймана повсеместно низка, поэтому некоторые его разновидности внесены в Красную книгу.

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