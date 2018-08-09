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Общество
09.08.2018 12:55
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Главу крупнейшего белорусского информагентства задержали по делу о «краже новостей»

В деле о «краже новостей» в Белоруссии — новое задержание. Утром 9 августа силовики пришли с обыском в квартиру главного редактора информагентства «БелаПАН» Ирины Левшиной. После того, как был вскрыт системный блок ее компьютера, руководитель редакции была задержана. 

«Связь с ней пропала в четверг утром. Она не пришла в обычное время на работу, мобильный телефон отключен», – пишет сегодня информационный портал naviny.by (входит в структуру ЗАО «БелаПАН»).

О возбуждении уголовного дела следственный комитет соседнего государства объявил 7 августа. Журналистов ряда независимых изданий обвинили в незаконном доступе к платной новостной ленте государственного информагентства БЕЛТА. СК зафиксировал более 15 тыс. незаконных подключений к информации БЕЛТА за последние два года. 

Дело о «воровстве новостей» привело в СК уже 16 сотрудников белорусских редакций. Половину из них отпустили после допросов, остальных задержали. Так, в камеру отправили подчиненную Левшиной -  журналиста издания «БелаПАН» Татьяну Коровенкову. Оставили под стражей и редактора сайта Tut.by Анну Калтыгину, а также главного редактора этого информационного портала Марину Золотову. Накануне «Фонтанка» сообщала, что редакция Tut.by оцеплена вооруженными людьми. 

 

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