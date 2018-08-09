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Четыре пожизненных и 20 лет колонии. Суд в Подмосковье вынес приговор выжившим членам банды GTA
Московский областной суд поставил первую точку в деле о жестоких убийствах на дорогах Подмосковья. Четверо членов банды GTA наказаны максимально строго и навсегда останутся в колонии, еще один выйдет на свободу через 20 лет.
Пожизненные сроки за убийство 17 человек, бандитизм, разбой, незаконный оборот и изготовление оружия получили Хазратхон Додохонов, Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов и Умар Хасанов, сообщает 9 августа Следственный комитет России. Зафарджон Гулямов приговорен к 20 годам лишения свободы.
Осужденные члены банды признали себя соучастниками преступлений, но отрицали свою причастность к убийствам. Они намерены обжаловать решение суда.
Приговора, напомним, не дождались еще десять членов банды. Ибайдулло Субханова, создавшего банду в 2012 году, застрелили во время спецоперации при задержании. Трое были убиты во время перестрелки в здании суда в августе прошлого года при попытке сбежать из-под конвоя. Еще один член банды умер в больнице через несколько дней после неудачного бегства. Единственный выживший после перестрелки, Додохонов, знакомится с материалами дел о побеге, – следствие было завершено одновременно с вынесением ему пожизненного приговора. Еще пять членов банды были объявлены в розыск, двое из них задержаны в Таджикистане.
Справка:
Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходили выходцы из республик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Их обвиняли в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto, где игрок оказывается в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбление банка и другие, и перемещается по локациям на автомобилях.