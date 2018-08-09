Роскосмос наказал петербургское предприятие на 75 миллионов рублей за нарушения при поставке систем управления стратегическими ракетами

Такую сумму взыскало петербургское управление Федеральной службы судебных приставов с АО «НПО Импульс» за неосновательное обогащение. В соответствии со вступившим в законную силу решением арбитражного суда, «Импульс» не освоил все выделенные ему в качестве аванса деньги и не вернул остаток.

Научно-производственное объединение «Импульс» являлось соисполнителем государственного контракта, суть которого в решении Арбитражного суда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обозначена как «опытно-конструкторская работа по теме: ОКР «Утес-4СМ». Сама конструкторская разработка, которой занимались специалисты «Импульса», фигурирует в материалах дела как «оснащение КП объекта изделием Э1924». Пресс-секретарь компании Надежда Корнетова сообщила «Фонтанке», что «перевести на русский язык» эти обозначения ей не позволяет государственная тайна. Учитывая специфику заказчика – это АО «Корпорация «Стратегические пункты управления», входящее в структуру Роскосмоса, – можно предположить, что речь идет о разработке элементов систем наведения стратегических ракет.

Арбитражный суд установил, что «Импульс» в качестве аванса по одному из этапов договора получил 275 млн 200 тыс. рублей, а стоимость фактически выполненных им работ составила 201 млн 546 тыс. 611 рублей. Разницу между этими суммами суд и взыскал с петербургского предприятия.

Как сообщили в ФССП, «Импульс» не расплатился в срок, установленный законом для добровольного исполнения судебных решений, после чего долг был взыскан принудительно. Исполнительный сбор по нему составил почти 5 миллионов рублей.

Комментировать эту ситуацию в пресс-службе предприятия отказались. АО «НПО Импульс» специализируется на разработке и внедрении автоматизированных систем управления для ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны России.