Против кого сегодня играет «Зенит» в Минске и как это увидеть

Богатая история, искренний футбол и опытный тренерский штаб: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о сегодняшнем сопернике клуба из самого северного города-миллионера в Лиге Европы.

«Зенит» начинает очередной поход за еврокубками со старейшей команды Белоруссии – практически ровесницы петербуржцев: клуб из Минска был основан в 1927 году, на два года позже официальной даты основания футбольного коллектива Ленинградского Металлического завода.

Первые годы "Динамо" выступало в чемпионата Белоруссии, до элитного дивизиона минчане доросли лишь в 1945: тот первый послевоенный сезон "Динамо" начало игрой против "Зенита" на нейтральной территории в Тбилиси: победила дружба, 1:1.

Команда из Минска несколько раз меняла названия: в середине 1950-ых клуб стал "Спартаком", с 1960 по 1962 – "Беларусью", а в 63-м было принято решение вернуться к историческому названию.

Расцвет "Динамо" пришелся на начало 80-ых годов прошлого века: в 1982 году "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР. Команду в 1978 возглавил главный минский футболист Эдуард Малофеев, певец так называемого "искреннего футбола". Команду пополнил ряд белорусских футболистов, и интонационно чемпионство "Динамо" созвучно победе "Зенита" в сезоне 1984 года.

В начале 90-ых годов "Динамо" сменило форму собственности и стало акционерным обществом. Несмотря на то, что "Динамо" – единственный клуб, который принимал участие во всех чемпионатах Белоруссии, последняя победа в турнире состоялась 14 лет назад: последние годы гегемон футбольного чемпионата – БАТЭ из Борисова (12 чемпионств подряд).

Тренерский штаб "Динамо" прекрасно знаком российским любителям футбола. Главный тренер Сергей Гуренко в два захода провел за московский "Локомотив" под 300 матчей (6 голов). В римской "Роме" проиграл конкуренцию Кафу. Свою тренерскую карьеру один из любимых защитников Юрия Семина начал тоже в минском "Динамо", потом работал со штабом Славолюба Муслина: в "Краснодаре", "Амкаре", льежском "Стандарде" и даже сборной Сербии. Ассистент Юрий Дроздов провел с Гуренко в "Локомотиве" ровно 10 лет (321 матч в чемпионате России). Сергей Омельянчук тоже начинал свою российскую карьеру в "Локомотиве", но постоянно в старте играл в "Шиннике", "Ростове", "Тереке", "Томи".

Костяк команды предсказуемо белорусский: в составе всего 6 футболистов-легионеров, а пятеро – воспитанники "Динамо". Отдельно стоить отметить двух игроков: под номером 41 в полузащите играет сын главного тренера Артем (24 года), а под 8 – Никита Капленко (22 года). Никита – сын экс-футболиста смоленской "Искры" и "Молодечно" из Молодечно Дмитрия Капленко. Брат Никиты Кирилл – полузащитник "Зенита" и даже выходил в основе петербургского клуба в кубковом матче против петербургского "Динамо" прошлой осенью. Как рассказал белорусским СМИ Дмитрий, Кирилл в марте сломал пятую плюсневую кость и в Минск точно не поедет: сейчас футболист проходит реабилитацию.

В интервью официальному сайту «Зенита» Кирилл рассказал о болельщицких раскладах в футбольной семье: «Когда «Динамо» встречалось с ДАКом, очень-очень хотел, чтобы выиграли именно минчане. В итоге испытал классные эмоции! За кого будут болеть родители? Не знаю. Может быть, мама – за «Динамо», а папа за «Зенит». Я – точно за «Зенит», правда при этом хочется, чтобы и Никита хорошо сыграл».

Чемпионат Белоруссии стартовал весной, за 16 матчей у минчан лишь одно поражение (16 мая БАТЭ), сейчас команда Гуренко идет на втором месте, уступая клубу из Борисова 7 очков. В последних 4 матчах у «Динамо» 4 победы и один пропущенный гол. До встречи с «Зенитом» в Лиге Европы минчане уверенно прошли североирландский «Дерри Сити» и словацкий ДАК.

10 лет назад «Зенит» уже играл в Минске: в Лиге Чемпионов против БАТЭ, а вот последний матч против «Динамо» состоялся еще во времена Михаила Горбачева: в 1989 году команды сыграли вничью 1:1. Тренер вратарей Михаил Бирюков в интервью сайту «Матч-ТВ» так рассказал о той игре: «Если честно, игру не очень помню. Только счет – 1:1 сыграли. Столько лет прошло и столько всего уже смешалось. Но, вспоминая советские времена, у меня до сих пор есть ощущение, что мы с минчанами были чем-то похожи. Поколением игроков, что ли, которое выстрелило и вывело свои команды на самый верх. Ведь золото чемпионата СССР мы взяли с разницей в два года: они в 1982 году, мы – в 1984-м».

Где все это посмотреть

Пока нигде. Как ранее писала «Фонтанка», при переговорах с минским «Динамо», которое на стадии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы выступает владельцем телевизионных прав, возникли трудности. На показ матча в России претендовали «Матч ТВ» и телеканал «Санкт-Петербург». В какой-то момент объявился некий посредник, который резко поднял цену на тв-права. Все последние дни российские каналы пытались эту цену сбить.

Судя по тому, что ни у кого в сетке вещания до сих пор нет матча «Динамо» (Минск) – «Зенит», договориться до сих пор не удалось. На текущий момент ситуация такая, что единственный, кто покажет матч в прямом эфире, это телеканал «Белорусь 5». Можно ли поймать его сигнал на территории России – большой вопрос. Но надежда еще есть. Источники в Белоруссии сообщают, что сегодня минское «Динамо» вдруг попросило «Белорусь 5» поднять тв-сигнал на спутник. Возможно, что-то все-таки намечается. В крайнем случае всегда доступна текстовая трансляция на официальном сайте «Зенита».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»