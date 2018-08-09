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Происшествия
09.08.2018 12:36
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Чиновник Смольного, который больше не принимает наркотики, арестован из-за пропавшего из бюджета миллиона

Дзержинский районный суд отправил на два месяца за решётку бывшего главу Центра контроля качества. После обвинения в хищении премий подчинённых Ростислав Шипицын признался, что после ухода с поста чиновника отказался от наркотиков.

Чиновник Смольного, который больше не принимает наркотики, арестован из-за пропавшего из бюджета миллиона

Ростислав Шипицын//Илья Выдревич/Интерпресс

На следующий день после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушёл в отпуск, сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обыском в квартиру бывшего главы Центра контроля качества Ростислава Шипицына. Он уволился из Смольного в апреле 2018-го после череды проверок и дисциплинарного взыскания. С того момента работу так и не нашёл, поэтому оперативникам не составило труда в 13 часов застать его дома. 

Происходившее позже описано в постановлении Дзержинского районного суда. При должной стилистической обработке на его основе вполне могла написать одну из своих песен группа «Кровосток».

Как говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»), Шипицыну предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). 

По версии следствия ФСБ, в июле 2017 года директор Центра контроля качества принял на работу Калашникову Л. Г. на должность начальника отдела контроля и исполнения распорядительных документов. С ней Шипицын договорился о фактической зарплате в 70 тысяч рублей. Но обговорил, что ежемесячно подчиненная формально будет получать надбавку, которую глава ЦКК будет забирать и использовать по собственному усмотрению. Как говорится в постановлении суда, Шипицын ввёл в заблуждение коллегу «относительно легитимности указанных действий, тем самым скрыв от неё преступные намерения». На протяжении 8 месяцев женщина получала премии и материальную помощь из кассы государственного предприятия и передавала наличность своему начальнику. Всего за это время (вплоть до марта 2018 года) она передала Шипицыну 1,1 млн рублей. 

В ФСБ оценили поступок как хищение чужого имущества с использованием служебного положения (до 10 лет лишения свободы). И заверили суд, что оставлять на свободе до окончания следствия бывшего чиновника нельзя – он может угрожать свидетелям или сбежать за границу, где живут его родственники и долгое время жил он сам. 

В судебном документе есть и неприкрытый намёк: с момента увольнения Шипицын не имеет официального дохода и работы. Более того, у бывшего руководителя смольнинского предприятия есть «связи» в правоохранительных органах. Якобы именно на них он ссылался в беседах с подчиненными, бравировал этими знакомствами и сулил легкий побег за рубеж неким участникам схемы, которых следователи ещё (!) не установили. Помимо этого, не выяснили в ФСБ и то, на что ушли «премиальные» деньги, и уверены, что если они не потрачены, то бывший госслужащий будет иметь возможность подкупить свидетелей. 

«Помимо изложенного, способ совершения Шипицыным присвоения связан с его способностями оказывать на людей психологическое воздействие», – описывают следователи опасного чиновника. Свидетели вторят: они боятся за свою жизнь и здоровье после рассказанного о своём бывшем начальнике. Картину добавила характеристика: склонность к девиантному поведению, непредсказуемость и вредные привычки. 

Почти со всем Шипицын на суде не согласился: связями не бравировал, свидетели оговаривают, дома его ждёт семья и нужно заниматься воспитанием детей. Завершил, правда, экс-чиновник менее убедительно, прокомментировав тезис о вредных привычках. По словам Шипицына, он уже полгода не употребляет наркотики, а ранее подобное происходило в связи с тяжёлым периодом в жизни. 

Выслушав стороны, судья Васюков отправил бывшего главу ЦКК на два месяца в СИЗО. 

За скобками судебного постановления осталось многое, уверяют собеседники «Фонтанки». По их утверждению, «тяжёлый период жизни» Шипицын переживал без отрыва от работы. О его пагубных привычках якобы знали и коллеги, и знакомые, однако повлиять не могли. 

Официально, впрочем, в комитете по развитию предпринимательства  «Фонтанке» не смогли ответить, замечали ли странности в работе чиновника. Как и всех, Шипицына проверяли на полиграфе, но отклонений не выявили. Тем не менее в 2017 решили проверить финансовую деятельность организации. «В результате проведенной в 2017 году проверки деятельности ЦКК комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга, комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, контрольным управлением администрации губернатора Санкт-Петербурга были выявлены нарушения, которые послужили основанием для направления материалов проверки в правоохранительные органы», – заявили в пресс-службе комитета, однако что именно за нарушения нашли, не конкретизировали. 

«В октябре 2017 года распоряжением комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга к Шипицыну Р. А. было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за неисполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором», – описали там трудовую биографию главы ЦКК. 

Как писала «Фонтанка» в марте 2018 года, начальник Шипицына глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев получил выговор от губернатора «за деятельность подведомственного учреждения СПб ГБУ «Центр контроля качества».

Ростислав Шипицын возглавлял Центр контроля качества с 2015 года, до этого он руководил другим подведомственным учреждением комитета – Центром развития и поддержки предпринимательства. Начинал карьеру в Смольном он как руководитель Молодежной коллегии при губернаторе. 

Центр контроля качества управляет двумя городскими рынками – Хасанским и Гражданским, а также проводит ярмарки, организатором которых выступает Смольный. Также Центр ответственен за сертификацию на соответствие знаку «Петербургская марка качества» и за прием жалоб горожан на некачественные продукты и услуги.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

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