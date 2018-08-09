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Авто
09.08.2018 12:31
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Рекорд в автоиндустрии: каждый проданный Ferrari приносит почти 70 тысяч евро прибыли

Каждый проданный новый Ferrari приносит около 69 тысяч евро прибыли, пишет 9 августа Motor1. Это абсолютный рекорд для всей автоиндустрии, где маржа, особенно в массовом сегменте, исчисляется лишь несколькими сотнями долларов, например, на каждый проданный Ford или Chevrolet.

Исследование, проведенное профессором экономики из немецкого Дуйсбурга Фердинандом Дуденхоффером, показало, что итальянский спорткар приносил в последние полгода самую большую прибыль на каждый новый проданный экземпляр. Исследование в основном касалось премиум-сегмента, где маржа традиционно выше, чем в массовом. Ведь тут клиент платит дополнительно немалые деньги за эксклюзивность и премиальность бренда, и это к тому же часть «игры»: дорогой автомобиль должен стоить дорого.

Однако, например, Porsche, согласно исследованиям Дуденхоффера, получает лишь 17 тысяч евро с автомобиля, а премиальная тройка Mercedes – BMW – Audi вообще чуть ли не в два раза меньше – по 9 тысяч евро «на брата». Замыкает список прибыльных престижных марок Jaguar Land Rover с более чем скромной прибылью в 800 евро с машины.

Но есть и другая часть спектра. По данным немецкого экономиста, каждая проданная новая Bentley обходится концерну Volkswagen, владеющему брендом, в 17 тысяч евро убытка. Однако представители концерна просят не беспокоиться на этот счет и объясняют убытки серьезными вложениями в новые технологии, связанные с электромобилями. Аналогично оценивают свои потери в 11 тысяч евро с каждого экземпляра и представители Tesla, но к этому публика уже привыкла.

Rolls-Royce и Lamborghini предпочли не обнародовать свои финансовые тайны и поэтому в исследование профессора Дуденхоффера не попали.

 

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