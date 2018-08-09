Ракета, выпущенная по ошибке натовским истребителем, вызвала пожар торфяника в Эстонии

Поиски пропавшей ракеты, которую натовцы по ошибке выпустили над Эстонией, продолжаются. Как сообщает 9 августа пресс-служба Лыунаского спасательного центра, боевая ракета класса «воздух-воздух» AMRAAM, пролетев 80 километров, упала на торфянике около деревни Кярде и стала причиной пожара.

Тушение возгорания началось вечером 8 августа. Спасатели помогают военным в поисках остатков ракеты.

Напомним, что во время учений в Эстонии самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил ракету в восточном направлении. Инцидент произошел около деревни Панго примерно в 15:45 7 августа. Командующий ВВС прибалтийской страны Рииво Валге заявил, что теоретически снаряд мог улететь в Россию.

Дело дошло до самого верха, и премьер-министр Эстонии Юри Ратас позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить запуск боевой ракеты над территорией республики. ВВС Эстонии и эксперты Североатлантического альянса проводят проверку произошедшего. Испанские пилоты отстранены от участия в учениях.